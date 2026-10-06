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Ledakan Besar Guncang Ruko di Pakuwon City Surabaya, Sejumlah Toko Hancur

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |10:20 WIB
Ledakan Besar Guncang Ruko di Pakuwon City Surabaya, Sejumlah Toko Hancur
Toko hancur akibat ledakan di Ruko di Pakuwon City, Surabaya, 6 Oktober 2026. (Foto: X/UtomoMongso)
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SURABAYA - Ledakan besar mengguncang pertokoan di Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya pada Selasa (6/10/2026), sekitar pukul 07.00 WIB. Kerasnya ledakan menimbulkan guncangan yang dirasakan warga sekitar dan memecahkan kaca bangunan di kawasan tersebut.

"Benar, pagi ini telah terjadi ledakan di salah satu bangunan di kawasan Mulyorejo, Surabaya," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast saat dikonfirmasi, Selasa. 

Menurut informasi awal yang beredar, insiden ini diduga disebabkan oleh tabung gas yang bocor di salah satu restoran di kawasan pertokoan tersebut. Belum ada laporan mengenai korban jiwa, tetapi dua karyawan restoran dikabarkan terluka akibat ledakan.

Berdasarkan unggahan video d media sosial, ledakan tampak menyebabkan kerusakan yang cukup parah di sekitar lokasi, bahkan beberapa toko dan kendaraan tampak hancur. Petugas terkait terlihat melakukan penanganan di lokasi kejadian.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
jawa timur Ledakan Surabaya
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