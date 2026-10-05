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Ledakan Terjadi di Cilincing Jakut, Satu Orang Jadi Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |09:36 WIB
Ledakan Terjadi di Cilincing Jakut, Satu Orang Jadi Korban
Ledakan Terjadi di Cilincing Jakut, Satu Orang Jadi Korban
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JAKARTA - Ledakan terjadi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Satu orang dilaporkan terluka akibat ledakan yang berasal dari tabung gas 3 kilogram tersebut.

"Akibat kejadian itu, seorang penghuni rumah mengalami luka bakar dan harus mendapat perawatan medis di RSUD Cilincing," kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subarsi, Senin (5/10/2026).

Bobi menambahkan, ledakan juga menyebabkan bagian atap kontrakan mengalami kerusakan yang cukup parah. Peristiwa berawal ketika korban memasang tabung yang baru dibelinya itu.

"Saat pemasangan regulator, korban sempat mencoba hingga tiga kali karena gas terus keluar," ujar Bobi.

Korban selanjutnya mencoba keempat kali memasang regulator tersebut dan berhasil. Korban kemudian mencoba menyalakan kompor, namun tidak menyala.

"Korban kemudian mematikan kompor. Tak lama berselang, tiba-tiba terjadi ledakan di dalam rumah," ungkapnya.

 

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