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Ledakan Terjadi di Tambora Jakbar, 1 Orang Jadi Korban

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |12:27 WIB
Ledakan Terjadi di Tambora Jakbar, 1 Orang Jadi Korban
Ilustrasi Ledakan/ist
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JAKARTA - Ledakan terjadi di Jalan Krendang Tengah, Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa itu menghebohkan masyarakat hingga polisi turun tangan.

Ledakan itu terjadi di sebuah warung tegal (warteg) sekaligus tempat tinggal warga. Insiden tersebut diduga dipicu kebocoran gas LPG 3 kilogram.

"Ledakan terjadi saat warga Maman Suherman (44) sedang mengganti tabung gas untuk keperluan memasak," kata Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat, Rabu (9/9/2026).

Suara ledakan yang cukup keras kemudian terdengar oleh warga di sekitar lokasi. Masyarakat yang datang memberikan pertolongan mendapati Maman mengalami luka bakar pada bagian tubuhnya.

Korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Tambora sebelum dirujuk ke RSUD Tarakan untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut.

Ledakan tidak hanya menyebabkan satu orang terluka. Bagian rumah yang sekaligus digunakan sebagai warteg tersebut juga mengalami kerusakan.

Sejumlah bagian bangunan seperti pintu, atap, hingga lantai dua terdampak ledakan. Dampaknya juga dirasakan pada beberapa rumah yang berada di sekitar lokasi.

 

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