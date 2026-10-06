5 Korban Luka Dilarikan ke RS Akibat Ledakan di Ruko San Antonio Pakuwon City

JAKARTA - Ledakan hebat terjadi di Kompleks Ruko San Antonio Pakuwon City, Kalisari Utara, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (6/10/2026) pagi. Sebanyak lima orang dilarikan ke rumah sakit.

"Korban luka lima orang yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Haji Surabaya," ujar Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Sementara di lokasi ledakan sudah dilakukan pemasangan garis polisi guna mengamankan area dan menjaga jarak aman warga. Ledakan itu menimbulkan sejumlah unit ruko dan kendaraan di sekitar lokasi hancur.

Jules menyebut, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk memastikan sumber serta penyebab ledakan tersebut.

"Kami belum dapat menyimpulkan penyebab pastinya," ujar Jules.

(Arief Setyadi )

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