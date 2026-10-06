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Kronologi Ledakan di Ruko Pakuwon City Surabaya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |15:05 WIB
Kronologi Ledakan di Ruko Pakuwon City Surabaya
Toko hancur akibat ledakan di Ruko Pakuwon City, Surabaya (Foto: X/UtomoMongso)
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JAKARTA - Ledakan terjadi di sebuah ruko di Perumahan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Insiden tersebut mengakibatkan lima orang menjadi korban.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast mengungkapkan, kronologi awal kejadian berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi.

Menurutnya, sebelum ledakan terjadi, saksi mata melihat adanya aktivitas memasak di dalam ruko tersebut.

"Dugaan awal, ledakan dimungkinkan berkaitan dengan tabung elpiji," kata Jules, Selasa (6/10/2026).

Tak lama setelah aktivitas tersebut, terjadi ledakan yang mengakibatkan bangunan ruko mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi bangunan tersebut menunjukkan kuatnya ledakan yang terjadi.

 

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Topik Artikel :
Surabaya Ledakan Ruko Hancur
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