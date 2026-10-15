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Ledakan Pasar Cimanggis Tangsel: 2 Orang Tewas, 12 Lainnya Luka-Luka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |07:33 WIB
Ledakan Pasar Cimanggis Tangsel: 2 Orang Tewas, 12 Lainnya Luka-Luka
Petugas menyisir puing-puing bangunan yang rusak akibat ledakan Pasar Cimanggis Tangsel.
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JAKARTA - Insiden ledakan di Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan pada Rabu, (14/10/2026) malam mengakibatkan dua orang tewas akibat tertimpa reruntuhan bangunan, sementara 12 orang lainnya mengalami luka-luka.

Danton Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tangerang Selatan, Imam, menyebutkan jumlah korban tersebut pada Kamis (15/10/2026).

"Korban luka 12 orang, korban meninggal dunia 2 orang," kata Imam kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

Kedua korban tewas ditemukan di bawah reruntuhan. Imam merincikan, para korban evakuasi dilarikan ke tiga rumah sakit, yakni RS Fatmawati, RSUD Tangerang Selatan, dan RS Sari Asih Ciputat.

"6 orang di RSUD Tangsel, 4 orang di RS Sari Asih Ciputat, dan 4 lainnya di RS Fatmawati," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, menambahkan bahwa operasi penyisiran masih terus dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya korban lain yang masih tertimbun.

"Upaya pencarian dan pertolongan terus kami lakukan bersama unsur Potensi SAR dan instansi terkait. Kami mengutamakan keselamatan personel serta mengedepankan koordinasi dalam setiap tahapan operasi agar penanganan korban dapat berjalan secara optimal," jelasnya.

(Rahman Asmardika)

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