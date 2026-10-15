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Hasil Olah TKP, Polri Pastikan Ledakan Pasar Cimanggis Tangsel Bukan Bom

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |09:37 WIB
Hasil Olah TKP, Polri Pastikan Ledakan Pasar Cimanggis Tangsel Bukan Bom
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JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan ledakan di gudang penyimpanan buah Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) bukan dipicu oleh bom.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan kepastian tersebut diperoleh setelah tim Penjinak Bom (Jibom) melakukan pemeriksaan awal langsung di lokasi kejadian.

"Gudang penyimpanan buah, dan hasil olah TKP dengan Jibom dan sebagainya, ini bukan bom. Ya, ini bukan bom," kata Susatyo kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

Susatyo menyebutkan, dalam proses pendalaman awal, tim menemukan sejumlah tabung gas di dalam ruko. Kendati demikian, kepolisian masih akan melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab pasti ledakan tersebut.

"Namun demikian, kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi kepolisian untuk melakukan olah TKP lebih lanjut, sehingga baru dilakukan olah TKP awal," ujar Susatyo.

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