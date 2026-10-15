Ledakan Pasar Cimanggis Ciputat, Polri: 4 Blok Ruko Rusak

JAKARTA - Polri menyatakan ledakan di Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), menyebabkan kerusakan pada empat blok ruko.

"Kalau tadi lihat ada sekitar tiga-empat blok, ya. Empat blok, itu karena itu ruko-ruko dua lantai, itu ada empat blok, ya, yang rusak, gitu," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Kamis (15/10/2026).

Menurut Susatyo, para korban dalam insiden tersebut merupakan pekerja. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.

"Nanti untuk data dan sebagainya nanti kan akan kami update lagi. Intinya kami fokus untuk melaksanakan evakuasi pertolongan terhadap para korban, kemudian kami melakukan olah TKP awal dan memastikan bahwa tempat ini, ya, saat ini yang sedang kita ini untuk membuat status quo supaya tidak ada masyarakat yang melintas," ujarnya.

Susatyo menyebutkan, dalam pemeriksaan awal, tim menemukan sejumlah tabung gas di dalam ruko. Namun, dia masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab ledakan tersebut.

"Namun demikian, kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kepolisian melakukan olah TKP lebih lanjut, sehingga hanya melakukan olah TKP awal," ujar Susatyo.