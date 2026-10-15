Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ledakan Pasar Cimanggis Ciputat, Polri: 4 Blok Ruko Rusak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |14:29 WIB
Ledakan Pasar Cimanggis Ciputat, Polri: 4 Blok Ruko Rusak
Ledakan di Pasar Cimanggis (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polri menyatakan ledakan di Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), menyebabkan kerusakan pada empat blok ruko.

"Kalau tadi lihat ada sekitar tiga-empat blok, ya. Empat blok, itu karena itu ruko-ruko dua lantai, itu ada empat blok, ya, yang rusak, gitu," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Kamis (15/10/2026).

Menurut Susatyo, para korban dalam insiden tersebut merupakan pekerja. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.

"Nanti untuk data dan sebagainya nanti kan akan kami update lagi. Intinya kami fokus untuk melaksanakan evakuasi pertolongan terhadap para korban, kemudian kami melakukan olah TKP awal dan memastikan bahwa tempat ini, ya, saat ini yang sedang kita ini untuk membuat status quo supaya tidak ada masyarakat yang melintas," ujarnya.

Susatyo menyebutkan, dalam pemeriksaan awal, tim menemukan sejumlah tabung gas di dalam ruko. Namun, dia masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab ledakan tersebut.

"Namun demikian, kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kepolisian melakukan olah TKP lebih lanjut, sehingga hanya melakukan olah TKP awal," ujar Susatyo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/338/3248031//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-8TwG_large.jpg
Ledakan Pasar Cimanggis Tewaskan 2 Orang, Polda Metro Kerahkan Tim DVI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/338/3247991//ilustrasi-Gfhi_large.jpg
Hasil Olah TKP, Polri Pastikan Ledakan Pasar Cimanggis Tangsel Bukan Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3247983//llustrasi-GoPi_large.jpg
Marak Penipuan Modus QRIS, Polisi Imbau Warga Cek Nama Merchant Sebelum Bayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/338/3247981//petugas_menyisir_puing_puing_bangunan_yang_rusak_akibat_ledakan_pasar_cimanggis_tangsel-q7mX_large.jpeg
Korban Ledakan Pasar Cimanggis Tangsel Jadi 13 Orang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/338/3247976//petugas_menyisir_puing_puing_bangunan_yang_rusak_akibat_ledakan_pasar_cimanggis_tangsel-hfYz_large.jpeg
Ledakan Pasar Cimanggis Tangsel: 2 Orang Tewas, 12 Lainnya Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/338/3247965//viral-JwGg_large.jpg
Ledakan di Pasar Cimanggis Tangsel Diduga Akibat Tabung Gas LPG, Begini Kronologi Lengkapnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement