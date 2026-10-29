Korban Ledakan Pasar Cimanggis Meninggal Usai 10 Hari Dirawat, Alami Luka Bakar 90%

JAKARTA - Jumlah korban meninggal dunia akibat ledakan di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, kembali bertambah. Seorang korban yang sempat menjalani perawatan intensif selama sekitar 10 hari akibat luka bakar serius dilaporkan meninggal dunia, pada Selasa 27 Oktober 2026.

Polda Metro Jaya menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya korban tersebut. Kepolisian juga memastikan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti ledakan masih berlangsung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyampaikan empati dan belasungkawa atas meninggalnya korban setelah menjalani perawatan dalam kondisi kritis di rumah sakit.

“Ledakan itu, ya, kita menyampaikan belasungkawa terhadap korban yang beberapa hari dirawat. Kemarin, Selasa, meninggal dunia. Kita menyampaikan empati,” ujar Budi kepada wartawan, Kamis (29/10/2026).

Budi menuturkan, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya bersama tim Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti ledakan tersebut.

“Ini masih dalam proses pendalaman. Karena itu, beri ruang kepada teman-teman Ditreskrimum untuk mendalami sebab-akibat dan bahan apa yang memicu ledakan, karena hasil pemeriksaan Labfor Mabes Polri belum keluar,” tambah Budi.