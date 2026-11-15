Dirgahayu Marinir! Sejarah Panjang Berdirinya Pasukan Hantu Laut Jaga Kedaulatan Maritim Indonesia

JAKARTA – Korps Marinir TNI Angkatan genap berusia 81 tahun pada hari ini, Minggu (15/11/2026). Pasukan hantu laut ini memiliki sejarah panjang dengan berbagai prestasi dan kebanggaan yang telah diukir.

Korps Marinir pernah dipisahkan dari TNI AL. Hal itu bermula dari dibentuknya Corps Mariniers (CM), cikal bakal Marinir pada 15 November 1945 di Pangkalan IV ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) Tegal.

Pasukan elite yang memiliki kemampuan penyerbuan secara amfibi ini awalnya dibentuk sebagai “pendidikan” bagi para pelaut Indonesia yang tergabung di ALRI, agar bisa bertempur di darat dalam keadaan darurat.

Instruktur Corps Mariniers mayoritas berasal dari lulusan sekolah pelayaran. Meskipun, ada satu di antara mereka yang pernah mengenyam pendidikan tempur di darat.

Melansir buku ‘Hartono: Jenderal Marinir di Tengah Prahara’ karya Petrik Matanasi, salah satu instruktur yang punya pengalaman pendidikan pertempuran di darat itu adalah Tatang Rusmaja.

Tatang merupakan jebolan PETA (Pembela Tanah Air). Sementara mereka yang dilatih bukan hanya para personel ALRI dan pemuda asal Tegal, tapi juga dari luar kota.

Sebagaimana pasukan ALRI lainnya di berbagai daerah, Corps Mariniers akhirnya terpaksa ikut bergerilya di darat karena minus alutsista laut.

Bahkan, pasukan ALRI banyak dikenal sebagai “ALRI Gunung” karena memang lebih sering bertempur di pedalaman hutan dan kaki gunung, ketimbang di laut. Namun, mereka belum termasuk Corps Mariniers karena korps tersebut baru eksis di Pangkalan IV ALRI di Tegal, dan belum ada di pangkalan lainnya.

Khusus para personel Corps Mariniers asal Pangkalan IV Tegal, sekiranya 25 kali mereka mengirim pasukan ke front Semarang di masa revolusi, untuk ikut Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Angkatan Darat mempersempit gerak pasukan Belanda.

Pada 17 Maret 1948, di tengah masa revolusi, sempat terjadi yang namanya “Re-Ra” alias Reorganisasi dan Rasionalisasi. Saat itu, karena Corps Mariniers dari Pangkalan Tegal ini sudah banyak pengalaman tempur di darat, maka pemerintah memutuskan untuk memisahkannya dari TNI AL.