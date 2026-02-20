Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

23 Prajurit Marinir Gugur di Cisarua, Jenderal Agus: Bimbing Keluarganya Masuk TNI, Jangan Dipersulit!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |18:07 WIB
23 Prajurit Marinir Gugur di Cisarua, Jenderal Agus: Bimbing Keluarganya Masuk TNI, Jangan Dipersulit!
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyerahkan bantuan kepada ahli waris 23 prajurit Korps Marinir TNI AL yang gugur akibat tanah longsor saat latihan di Cisarua, Bandung Barat. Kegiatan dilaksanakan di Kesatrian Hartono Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan.

Dalam suasana haru, Panglima TNI menyampaikan belasungkawa mendalam dan menegaskan bahwa seluruh keluarga besar TNI turut berduka atas gugurnya prajurit marinir terbaik bangsa tersebut.

“Atas nama keluarga besar TNI, saya mengucapkan duka cita yang mendalam kepada prajurit-prajurit terbaik yang telah gugur di medan Latihan,” ujar Panglima TNI, Jumat (20/2/2026).

Panglima TNI juga menegaskan komitmen untuk mengawal masa depan keluarga prajurit yang gugur sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada saya untuk mengurus keluarganya dan saya bertekad, ada Aspres di sini, tolong anak-anaknya dicatat, bimbing keluarganya dengan masuk TNI, jangan dipersulit,” jelasnya.

Jenderal Kopassus ini juga berpesan agar keluarga tetap tegar dan membimbing putra-putri mereka dengan baik agar kelak menjadi kebanggaan keluarga dan bangsa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197699/viral-pj7k_large.jpg
23 Anggota Marinir yang Tertimbun Longsor di Cisarua Akan Dikirim ke Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197657/tni-mzYd_large.jpg
Kronologi 23 Marinir Tertimbun Longsor Cisarua, Sedang Latihan hingga 4 Ditemukan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197634/tni-AsiE_large.jpg
KSAL: 23 Anggota Marinir TNI AL Tertimbun Longsor di Cisarua, 4 Ditemukan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177503/sejarah-Ef70_large.jpeg
Surat Terakhir 2 Prajurit Hantu Laut Usman dan Harun Sebelum Dieksekusi Mati di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144509/tni_al-cg2q_large.jpg
2 Prajurit Marinir TNI AL Ini Bawa Pacar ke Ruangan Komandannya, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/337/3011054/marinir-ungkap-kronologi-lettu-eko-bunuh-diri-di-papua-diduga-terlilit-utang-a5Mdv55AkY.jpg
Marinir Ungkap Kronologi Lettu Eko Bunuh Diri di Papua, Diduga Terlilit Utang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement