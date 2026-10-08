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Staf Khusus Menag Dampingi Korban Penganiayaan Perkara Petasan Maulid ke Polda Metro

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |12:38 WIB
Staf Khusus Menag Dampingi Korban Penganiayaan Perkara Petasan Maulid ke Polda Metro
Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar di Polda Metro Jaya (foto: dok ist)
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JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar, mendampingi Amanda Andono beserta keluarga mendatangi Polda Metro Jaya, Kamis (8/10/2026). Pendampingan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyusul peristiwa penganiayaan yang terjadi dalam rangkaian kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Kehadiran Gugun bersama Amanda di Polda Metro Jaya merupakan bentuk pendampingan, sekaligus fasilitasi komunikasi dengan pihak berwajib. Gugun memastikan korban dapat menyampaikan secara langsung persoalan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

"Kami hadir untuk mendampingi masyarakat. Kami ingin memastikan Ibu Amanda mendapatkan ruang untuk menyampaikan apa yang dialaminya dan mendapatkan pelayanan yang baik dalam menempuh jalur hukum," ujar Gugun.

Gugun menegaskan, Kementerian Agama menghormati sepenuhnya kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani setiap laporan masyarakat. Menurutnya, kehadiran Kemenag dalam persoalan tersebut bukan untuk mencampuri proses hukum, melainkan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

“Urusan penegakan hukum tentu menjadi kewenangan aparat. Kami menghormati itu. Posisi kami adalah mendampingi, memfasilitasi komunikasi, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang semestinya,” katanya.

 

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