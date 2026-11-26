Menag Nasaruddin: Jumlah Guru Bersertifikat Kini Tembus 826 Ribu

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan tunjangan, bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, percepatan sertifikasi, hingga pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Dalam dua tahun terakhir ini, jumlah guru bersertifikat di lingkungan Kementerian Agama meningkat secara signifikan,”ujar Nasaruddin di Jakarta, dikutip, Kamis (26/11/2026).

Secara keseluruhan, setelah PPG 2026, jumlah guru madrasah dan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat bertambah dari 442.964 orang menjadi 826.043 orang, meningkat 86,5 persen.“Cakupan sertifikasi ini pun meningkat dari 40,4 persen menjadi 71,1 persen,” ucapnya.

Nasaruddin memaparkan, pada guru madrasah, jumlah guru bersertifikat meningkat dari 312.022 orang atau 39,2 persen pada Desember 2024 menjadi 543.490 orang atau 66,2 persen, meningkat 74,2 persen. Sejalan dengan itu, jumlah guru madrasah yang belum bersertifikat berkurang dari 484.674 orang menjadi 278.069 orang.

Peningkatan signifikan juga terlihat pada guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Jumlah guru PAI bersertifikat meningkat dari 109.462 orang menjadi 236.828 orang. Dengan capaian tersebut, cakupan sertifikasi guru PAI mencapai 91,3 persen.

“Pada guru pendidikan agama Kristen dan guru pada satuan pendidikan keagamaan Kristen, jumlah guru bersertifikat meningkat dari 11.611 orang menjadi 25.304 orang. Cakupan sertifikasinya hampir dua kali lipat, dari 25 persen menjadi 49 persen,” kata Menag.

Sementara pada guru Katolik, yang meliputi guru pendidikan agama Katolik, Taman Seminarium, dan Sekolah Menengah Agama Katolik, jumlah guru bersertifikat meningkat dari 6.032 orang menjadi 12.528 orang. Cakupan sertifikasinya naik dari 31,5 persen menjadi 65,4 persen.

Pada guru pendidikan agama Hindu, jumlah guru bersertifikat meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 2.896 orang menjadi 6.070 orang. Cakupan sertifikasinya naik dari 49 persen menjadi 85,9 persen.

Sementara itu, pada guru Widyalaya, yang sebelumnya belum ada satu pun yang bersertifikat, kini sebanyak 391 orang telah bersertifikat. Dengan demikian, cakupan sertifikasinya mencapai 41,4 persen.

“Adapun pada guru pendidikan agama Buddha, jumlah guru bersertifikat meningkat dari 941 orang menjadi 1.512 orang. Cakupan sertifikasinya naik dari 57,7 persen menjadi 81 persen. Selain itu, sebanyak 17 guru pendidikan agama Khonghucu juga telah mengikuti program Pendidikan Profesi Guru,” tutur dia.