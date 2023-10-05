Masya Allah, Desa Tegallega Langsung Diguyur Hujan Pasca Ganjar & Para Kyai Sholat Istisqa

CIANJUR - Membawa berkah. Kalimat itu langsung disematkan warga Dukuh Padakati Desa Tegallega Kecamatan Warung Kondang, Cianjur pada Ganjar Pranowo. Pasca Ganjar dan para kyai khos salat Istisqo meminta hujan, selang beberapa jam saja Dukuh Padakati Desa Tegallega langsung diguyur hujan.

Cerita bermula ketika Ganjar berkunjung ke Desa Tegallega dan menginap di sana sejak Rabu (4/10/2023) malam. Saat bertemu masyarakat dan jalan-jalan menikmati desa di kaki Gunung Gede itu, Ganjar dicurhati tentang sulitnya air bersih.

Kemarau berkepanjangan membuat warga yang mayoritas petani itu kesulitan. Perkebunan dan tanaman banyak yang mati, sehingga gagal panen.

Kejadian itu diceritakan Ganjar ketika bertemu dengan para kyai Khos Cianjur di Ponpes Al Ittihad. Saat itu, para kyai mengajak Ganjar untuk salat Istisqo' bersama. Sekitar pukul 14.30 Ganjar, para kyai khos dan ratusan santri menggelar salat Istisqo' di lapangan Ponpes Al Ittihad dengan khusyuk.

Beberapa jam saat perjalanan pulang, Ganjar mendapat kabar dari salah satu warga di Tegallega bahwa hujan benar-benar turun di desa itu.

"Iya, langsung hujan. Tadi hujan sekitar pukul 16.00 WIB. Hujannya lumayan deras meskipun tidak lama, ya sekitar lima menit. Tadi langsung saya laporkan pada Pak Ganjar. Pak, doanya langsung dibayar kontan. Saya merinding melihat ini," kata Sandi Octa, salah satu warga Tegallega, Kamis (5/10/2023).

Sandi tak menyangka doa Ganjar dan para kyai Khos Cianjur dalam salat Istisqo langsung dikabulkan secepat itu dan hujan itu disambut suka cita oleh masyarakat Tegallega, karena sudah hampir 4 bulan desanya tidak turun hujan.

"Sebagai petani, tentu sangat senang mendapat hujan. Sudah hampir empat bulan tidak turun hujan. Saya masih tidak percaya, kok bisa pasca didoakan Pak Ganjar, bisa langsung turun hujan," jelasnya.

Ia yakin Ganjar dan para romo kyai khos Cianjur berdoa dengan keseriusan dan keikhlasan jiwa, sehingga doa itu didengar dan langsung dikabulkan.

"Kami hanya bisa menyampaikan terima kasih pada Pak Ganjar dan para kyai Khos Cianjur yang telah mendoakan desa kami. Semoga ini awal yang baik dan hujan akan terus turun supaya pertanian bisa bergeliat kembali," ucapnya.