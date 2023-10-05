Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar Silaturahmi dengan Ulama Khos di Cianjur Bahas Isu-Isu Aktual

Ricky Susan , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |19:23 WIB
Ganjar Silaturahmi dengan Ulama Khos di Cianjur Bahas Isu-Isu Aktual
Ganjar Pranowo ikut Sholat Istisqo di Cianjur. (Foto: Ricky Susan)
A
A
A

CIANJUR – Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo bersama para ulama khos Cianjur dan ratusan santri melaksanakan Shalat Istisqa di lapangan Ponpes Al Ittihad Cianjur, Kamis (5/10/2023).

Sholat Istisqa untuk meminta hujan di tengah musim kemarau berkepanjangan saat ini, dilaksanakan saat Ganjar melaksanakan kunjungannya ke Pondok Pesantren Al Ittihad Cianjur.

Dalam kunjungan Ganjar dan melaksanakan silaturahmi dengan sejumlah ulama khos Cianjur di Ponpes Al Ittihad, Ganjar berdialog dan membahas sejumlah isu aktual saat ini dengan sejumlah ulama.

 BACA JUGA:

Saat berdialog, Ganjar bercerita dirinya sempat berkunjung dan menginap di rumah warga di Desa Tegallega Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur. Di sana, Ganjar bertemu dengan sejumlah petani teh yang mengeluhkan kekeringan.

"Problem di sana yang sangat serius yakni air. Hampir di semua daerah sepertinya sama, karena kita sedang mengalami situasi kemarau panjang," ucapnya.

Ganjar mendapatkan informasi dari BMKG bahwa musim kemaru masih panjang. Diprediksi, hujan baru akan turun pada akhir Oktober atau awal November.

"Jadi problem kekeringan itulah yang kini menjadi perhatian kita. Perubahan iklim terjadi dan kita harus menjaga lingkungan dengan baik," ucapnya.

Menanggapi hal itu, ulama khos Cianjur, KH Tajul Arifin mengusulkan agar dilaksanakan Sholat istisqa. KH Tajul mengajak Ganjar dan para ulama khos Cianjur untuk melaksanakan salat istisqa.

 BACA JUGA:

"Alangkah baiknya pertemuan ini kita gunakan untuk bersama-sama salat istisqa, bermunajat kepada Allah dan berdoa mudah-mudahan diberi rahmat berupa hujan," ucapnya.

Ganjar dan para ulama langsung sepakat dengan usulan itu. Usai berdiskusi dan salat zuhur, Ganjar, para ulama khos Cianjur dan ratusan santri berbondong-bondong melaksanakan salat istiska di lapangan Ponpes Al Ittihad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement