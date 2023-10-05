Ganjar Silaturahmi dengan Ulama Khos di Cianjur Bahas Isu-Isu Aktual

CIANJUR – Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo bersama para ulama khos Cianjur dan ratusan santri melaksanakan Shalat Istisqa di lapangan Ponpes Al Ittihad Cianjur, Kamis (5/10/2023).

Sholat Istisqa untuk meminta hujan di tengah musim kemarau berkepanjangan saat ini, dilaksanakan saat Ganjar melaksanakan kunjungannya ke Pondok Pesantren Al Ittihad Cianjur.

Dalam kunjungan Ganjar dan melaksanakan silaturahmi dengan sejumlah ulama khos Cianjur di Ponpes Al Ittihad, Ganjar berdialog dan membahas sejumlah isu aktual saat ini dengan sejumlah ulama.

Saat berdialog, Ganjar bercerita dirinya sempat berkunjung dan menginap di rumah warga di Desa Tegallega Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur. Di sana, Ganjar bertemu dengan sejumlah petani teh yang mengeluhkan kekeringan.

"Problem di sana yang sangat serius yakni air. Hampir di semua daerah sepertinya sama, karena kita sedang mengalami situasi kemarau panjang," ucapnya.

Ganjar mendapatkan informasi dari BMKG bahwa musim kemaru masih panjang. Diprediksi, hujan baru akan turun pada akhir Oktober atau awal November.

"Jadi problem kekeringan itulah yang kini menjadi perhatian kita. Perubahan iklim terjadi dan kita harus menjaga lingkungan dengan baik," ucapnya.

Menanggapi hal itu, ulama khos Cianjur, KH Tajul Arifin mengusulkan agar dilaksanakan Sholat istisqa. KH Tajul mengajak Ganjar dan para ulama khos Cianjur untuk melaksanakan salat istisqa.

"Alangkah baiknya pertemuan ini kita gunakan untuk bersama-sama salat istisqa, bermunajat kepada Allah dan berdoa mudah-mudahan diberi rahmat berupa hujan," ucapnya.

Ganjar dan para ulama langsung sepakat dengan usulan itu. Usai berdiskusi dan salat zuhur, Ganjar, para ulama khos Cianjur dan ratusan santri berbondong-bondong melaksanakan salat istiska di lapangan Ponpes Al Ittihad.