Ikut Sholat Istisqa di Cianjur, Ganjar: Semoga Hujan Segera Turun Bahagiakan Para Petani

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ittihad, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (5/10/2023).

Di sana, Ganjar menyampaikan fenomena kekeringan di Desa Tegallaga, Cianjur, Jawa Barat. Ia mengetahui kekeringan itu lantaran sempat menginap di sana bersama warga.

"Di Ponpes Al Ittihad saya sampaikan pada para romo kyai soal kekeringan di Desa Tegallega Cianjur, di mana saya menginap semalam," kata Ganjar.

Saat itu, Gabjar langsung diajak Sholat Istisqa guna memohon hujan turun di Desa Tegallega.

"Para kyai pun langsung mengajak Sholat Istisqa. Semoga dengan segala kasih sayang-Nya, hujan segera turun membahagiakan saudara- saudara petani Cianjur," tambahnya.

Sekedar informasi, momen hangat terjadi kala Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Desa Tegallega, Cianjur, Jawa Barat.

Bagaimana tidak, mantan Gubernur Jawa Tengah itu disambut dengan baik oleh warga. Itu terlihat dari postingan Ganjar di akun Instagram pribadinya, @ganjarpranowo.