Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ikut Sholat Istisqa di Cianjur, Ganjar: Semoga Hujan Segera Turun Bahagiakan Para Petani

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |19:16 WIB
Ikut Sholat Istisqa di Cianjur, Ganjar: Semoga Hujan Segera Turun Bahagiakan Para Petani
Ganjar Pranowo ikut Sholat Istisqo di Cianjur. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ittihad, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (5/10/2023).

Di sana, Ganjar menyampaikan fenomena kekeringan di Desa Tegallaga, Cianjur, Jawa Barat. Ia mengetahui kekeringan itu lantaran sempat menginap di sana bersama warga.

"Di Ponpes Al Ittihad saya sampaikan pada para romo kyai soal kekeringan di Desa Tegallega Cianjur, di mana saya menginap semalam," kata Ganjar.

Saat itu, Gabjar langsung diajak Sholat Istisqa guna memohon hujan turun di Desa Tegallega.

"Para kyai pun langsung mengajak Sholat Istisqa. Semoga dengan segala kasih sayang-Nya, hujan segera turun membahagiakan saudara- saudara petani Cianjur," tambahnya.

Sekedar informasi, momen hangat terjadi kala Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Desa Tegallega, Cianjur, Jawa Barat.

Bagaimana tidak, mantan Gubernur Jawa Tengah itu disambut dengan baik oleh warga. Itu terlihat dari postingan Ganjar di akun Instagram pribadinya, @ganjarpranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement