INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ganjar Sambangi Ponpes Al-Ittihad Cianjur, Sholat Istisqo Berjamaah dengan Para Kiai dan Santri

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |19:05 WIB
Ganjar Sambangi Ponpes Al-Ittihad Cianjur, Sholat Istisqo Berjamaah dengan Para Kiai dan Santri
Ganjar Pranowo saat melaksanakan Sholat Istisqa di Cianjur. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

CIANJUR - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyambangi Pondok Pesantren Al-Ittihad, Cianjur, Jawa Barat, dalam rangkaian kunjungannya menemui warga yang menngalami kesulitan air bersih di tengah musim kemarau ekstrem saat ini. Ganjar pun membersama para kiai dan santri Ponpes Al-Iitihad melaksanakan sholat sunah Istisqa, atau biasa dikenal sholat meminta hujan kepada Allah SWT.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun menemui para kiai pesantren Al-Ittihad yang terletak di desa Tegallega, Cianjur, guna mendiskusikan problematika kekeringan yang juga menimpa para santri ponpes. Ganjar pun ikut bermalam di Ponpes Al-Ittihad agar bersiap membersamai para Kiai ponpes yang hendak melaksanakan salat Istisqa berjamaah pada Kamis (5/10/2023).

 BACA JUGA:

"Di Ponpes Al Ittihad, saya sampaikan pada para romo kyai soal kekeringan di Desa Tegallega Cianjur, di mana saya menginap semalam. Para kyai pun langsung mengajak Salat Istisqa'," ujar Ganjar.

Bapak satu anak ini pun berharap, dengan dilaksanakannya salat istisqa berjamaah dengan para Kiai dan santri Ponpes Al-Ittihad, kondisi kekeringan dan kesulitah air bersih itu dapat dihentikan oleh hujan dari Allah SWT. Tak lupa, Ganjar berdoa demi membahagiakan para petani Cianjur yang tengah mengalami kesulitan saat ini.

 BACA JUGA:

"Semoga dengan segala kasih sayang-Nya, hujan segera turun membahagiakan saudara- saudara petani Cianjur," katanya mengakhiri.

