Diterjang Banjir Bandang, Kawasan Wisata Guci Tegal Ditutup Sementara

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (foto: Okezone)

JAKARTA – Banjir bandang menerjang kawasan wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (20/12/2025), pada pukul 16.30 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, peristiwa tersebut dilaporkan pada sore hari, saat hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dalam waktu cukup lama, hingga menyebabkan aliran sungai meluap.

"Kawasan objek wisata pemandian air panas Pancuran 13 menjadi salah satu lokasi yang terdampak. Derasnya arus banjir bandang mengakibatkan kolam air panas di area tersebut tersapu aliran air," kata Abdul.

Berdasarkan pantauan visual di lapangan, kata dia, material lumpur, pasir, dan bebatuan menutup sebagian area wisata. Demi alasan keamanan, kawasan wisata Guci ditutup sementara untuk umum.