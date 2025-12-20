Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Bandang Rusak Parah Fasilitas Wisata Guci, Pancuran Ikonik Hancur

Yunibar , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |21:42 WIB
Banjir Bandang Rusak Parah Fasilitas Wisata Guci, Pancuran Ikonik Hancur
Banjir bandang di Wisata Guci (foto: dok ist)
TEGAL – Banjir bandang menyebabkan kerusakan serius di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada Sabtu (20/12/2025) sore. Hujan deras di lereng Gunung Slamet membuat Sungai Gung meluap dan menghantam fasilitas wisata dengan material lumpur, batu, pasir, serta pipa air panas.

Dampak terparah terjadi di kolam pemandian air panas Pancuran 13. Bangunan kolam yang menjadi ikon wisata Guci itu hancur tergerus arus deras banjir bandang. Struktur kolam rusak, saluran air panas tercerabut, dan area sekitar dipenuhi endapan batu serta pasir.

Kerusakan juga terjadi di Pancuran 5. Kolam pemandian tertutup material banjir hingga tidak dapat digunakan. Endapan lumpur dan bebatuan menutup hampir seluruh permukaan kolam, memaksa pengelola menghentikan operasional di dua lokasi tersebut.

Selain kolam pemandian, banjir bandang turut merusak jalur pedestrian, talud sungai, serta jaringan pipa air panas yang terbawa arus dari lereng Gunung Slamet. Kerusakan fasilitas ini diperkirakan menimbulkan kerugian besar bagi pengelola wisata.

Aparat kepolisian dari Polres Tegal langsung mengamankan area terdampak dengan memasang garis polisi dan menutup total akses menuju Pancuran 13 dan Pancuran 5. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah risiko lanjutan akibat kondisi bangunan yang belum stabil.

 

