Aksi Heroik Sertu Giman Selamatkan 20 Warga saat Banjir Bandang di Aceh Tamiang

ACEH TAMIANG - Seorang personel TNI, Sersan Satu (Sertu) Giman Saputra, anggota Koramil 02 Karangbaru, Kodim 0117 Aceh Tamiang, rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan warga saat banjir bandang melanda Aceh Tamiang pada 26 November lalu. Ia berenang sendirian, mondar-mandir di tengah arus deras, mengevakuasi sekitar 20 orang. Alasannya sederhana: hati nurani.

Sebagai seorang prajurit, Sertu Giman merasa memiliki kekuatan dan kemampuan. Namun lebih dari itu, sebagai manusia biasa, ia juga memiliki perasaan dan empati. Naluri kemanusiaannya bangkit saat tetangga-tetangganya berteriak meminta pertolongan di tengah kepungan air bah.

Usai memastikan keluarganya berada di tempat yang lebih tinggi dan aman, Giman langsung kembali ke rumah-rumah yang terendam. Dengan berenang bolak-balik, ia mengevakuasi warga satu per satu. Sebuah ban bekas pinjaman dari tetangganya digunakan sebagai alat bantu. Lansia, anak-anak, hingga balita berhasil ia selamatkan.

“Saya sebagai manusia ya punya hati nurani. Saya korbankan nyawa. Insyaallah memang saya sanggup. Makanya saya nekat menolong mereka semua,” kata Sertu Giman saat ditemui di sekitar rumahnya di Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Sabtu (20/12/2025).