Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Aksi Heroik Sertu Giman Selamatkan 20 Warga saat Banjir Bandang di Aceh Tamiang

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |18:52 WIB
Aksi Heroik Sertu Giman Selamatkan 20 Warga saat Banjir Bandang di Aceh Tamiang
Anggota Koramil 02 Karangbaru Sertu Giman Saputra (foto: dok ist)
A
A
A

ACEH TAMIANG - Seorang personel TNI, Sersan Satu (Sertu) Giman Saputra, anggota Koramil 02 Karangbaru, Kodim 0117 Aceh Tamiang, rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan warga saat banjir bandang melanda Aceh Tamiang pada 26 November lalu. Ia berenang sendirian, mondar-mandir di tengah arus deras, mengevakuasi sekitar 20 orang. Alasannya sederhana: hati nurani.

Sebagai seorang prajurit, Sertu Giman merasa memiliki kekuatan dan kemampuan. Namun lebih dari itu, sebagai manusia biasa, ia juga memiliki perasaan dan empati. Naluri kemanusiaannya bangkit saat tetangga-tetangganya berteriak meminta pertolongan di tengah kepungan air bah.

Usai memastikan keluarganya berada di tempat yang lebih tinggi dan aman, Giman langsung kembali ke rumah-rumah yang terendam. Dengan berenang bolak-balik, ia mengevakuasi warga satu per satu. Sebuah ban bekas pinjaman dari tetangganya digunakan sebagai alat bantu. Lansia, anak-anak, hingga balita berhasil ia selamatkan.

“Saya sebagai manusia ya punya hati nurani. Saya korbankan nyawa. Insyaallah memang saya sanggup. Makanya saya nekat menolong mereka semua,” kata Sertu Giman saat ditemui di sekitar rumahnya di Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Sabtu (20/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191037//jersey_bersejarah_syauqi_syaud_yang_dipakai_di_timnas_futsal_indonesia_pada_sea_games_2025_akan_dilelang-u0t9_large.jpg
Jersey Bersejarah Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025 Milik Syauqi Saud Dilelang untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3191023//listrik-908Q_large.jpg
Listrik Kembali Menyala Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191030//pembuatan_sumur_bor_air_bersih_di_aceh_tamiang-Gg1S_large.jpg
Pascabencana, Polri Operasikan 24 Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3191001//dana_kisaran_ratusan_juta_rupiah_untuk_korban_bencana_di_sumatera_berhasil_dihimpun_oleh_appi_dan_i_league-4xIR_large.jpeg
Galang Dana untuk Korban Bencana di Sumatera, APPI dan I League Kumpulkan Ratusan Juta Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190949//sekretaris_kabinet_teddy_indra_wijaya-BcjD_large.jpg
Seskab Teddy Respons Desakan Penetapan Darurat Bencana Nasional Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190946//mendagri_tito_karnavian-9WqC_large.jpg
Mendagri: Dana Bantuan Bencana Rp268 Miliar dari Presiden untuk Sumatera Sudah Tersalurkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement