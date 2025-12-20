Breaking News! Gempa M5,2 Guncang Pohuwato Gorontalo

JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah timur laut Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Sabtu sore (20/12/2025).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 17.33 WIB. Pusat gempa berada pada koordinat 0,47 Lintang Utara dan 121,96 Bujur Timur dengan kedalaman 102 kilometer.

“#Gempa Mag:5.2, 20-Dec-25 17:33:27 WIB, Lok:0.47 LU, 121.96 BT (1 km Timur Laut Pohuwato–Gorontalo), Kedalaman: 102 km,” demikian keterangan BMKG.

BMKG menyebutkan pusat gempa berada sekitar 1 kilometer timur laut Pohuwato, Gorontalo. Meski demikian, gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” ujar BMKG.