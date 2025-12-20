Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa M5,2 Guncang Pohuwato Gorontalo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |17:47 WIB
Breaking News! Gempa M5,2 Guncang Pohuwato Gorontalo
Gempa Gorontalo (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah timur laut Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Sabtu sore (20/12/2025).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 17.33 WIB. Pusat gempa berada pada koordinat 0,47 Lintang Utara dan 121,96 Bujur Timur dengan kedalaman 102 kilometer.

“#Gempa Mag:5.2, 20-Dec-25 17:33:27 WIB, Lok:0.47 LU, 121.96 BT (1 km Timur Laut Pohuwato–Gorontalo), Kedalaman: 102 km,” demikian keterangan BMKG.

BMKG menyebutkan pusat gempa berada sekitar 1 kilometer timur laut Pohuwato, Gorontalo. Meski demikian, gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” ujar BMKG.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191019//cuaca_ekstream-4itx_large.jpg
BMKG: Bibit Siklon 93S Menguat, Jakarta hingga DIY Siaga Hujan Angin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190954//hujan_jabodetabek-JzyD_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190824//gempa-JosH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803//gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190758//hujan-aAg3_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190626//gempa_guncang_gunungkidul-N9TV_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Gunungkidul, Tidak Berpotensi Tsunami 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement