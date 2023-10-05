Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gaet Suara Milenial, Partai Perindo Ungkap 3 Alasan Ganjar Paling Digemari Anak Muda

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |18:53 WIB
Gaet Suara Milenial, Partai Perindo Ungkap 3 Alasan Ganjar Paling Digemari Anak Muda
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng menilai salah satu faktor penting kemenangan calon presiden (Capres) di Pilpres 2024 nanti adalah dukungan pemilih muda milenial dan generasi Z.

Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo diprediksi sangat berpeluang mendapat dukungan anak muda. Yusuf mengungkapkan, tiga alasan mengapa Ganjar sangat digemari anak muda.

Pertama, Ganjar memiliki gagasan dengan pemahaman komprehensif soal digitalisasi, AI dan industri kreatif. Kedua, Ganjar sosok yang merakyat, muda, dan sporty.

Ketiga, Ganjar figur yang family man, keluarganya harmonis dengan istri yang smart dan seorang yang baik serta berprestasi.

"Kehadiran Alam Ganjar sebagai anak semata wayang dari Pak Ganjar memperkuat citra positif Ganjar di mata publik. Dia dianggap sukses sebagai kepala keluarga," kata Yusuf kepada wartawan, Kamis (5/10/2023).

"Itu menjadi syarat utama sebelum sukses menjadi menjadi kepala negara karena kepala negara yang hebat adalah terlebih dahulu menjadi kepala keluarga yang hebat," tambah Yusuf.

Sebagai informasi, putra semata wayang Bacapres Ganjar Pranowo, Alam Ganjar ternyata merupakan CEO di sebuah perusahaan Esports.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement