Gaet Suara Milenial, Partai Perindo Ungkap 3 Alasan Ganjar Paling Digemari Anak Muda

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng (Foto: MPI)

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng menilai salah satu faktor penting kemenangan calon presiden (Capres) di Pilpres 2024 nanti adalah dukungan pemilih muda milenial dan generasi Z.

Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo diprediksi sangat berpeluang mendapat dukungan anak muda. Yusuf mengungkapkan, tiga alasan mengapa Ganjar sangat digemari anak muda.

Pertama, Ganjar memiliki gagasan dengan pemahaman komprehensif soal digitalisasi, AI dan industri kreatif. Kedua, Ganjar sosok yang merakyat, muda, dan sporty.

Ketiga, Ganjar figur yang family man, keluarganya harmonis dengan istri yang smart dan seorang yang baik serta berprestasi.

"Kehadiran Alam Ganjar sebagai anak semata wayang dari Pak Ganjar memperkuat citra positif Ganjar di mata publik. Dia dianggap sukses sebagai kepala keluarga," kata Yusuf kepada wartawan, Kamis (5/10/2023).

"Itu menjadi syarat utama sebelum sukses menjadi menjadi kepala negara karena kepala negara yang hebat adalah terlebih dahulu menjadi kepala keluarga yang hebat," tambah Yusuf.

Sebagai informasi, putra semata wayang Bacapres Ganjar Pranowo, Alam Ganjar ternyata merupakan CEO di sebuah perusahaan Esports.