Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |09:14 WIB
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
Sudirman, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo meninggal dunia (Foto: Fariz Abdullah/Okezone)
A
A
A

LEBAK – Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Sudirman, meninggal dunia, Rabu (19/11/2025). Politikus Partai Perindo ini tutup usia karena sakit.

Kabar kepergian warga asal Desa Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak membawa duka bagi lembaga legislatif. Seluruh staf dan para anggota DPRD silih berganti mendatangi rumah duka.

“Iya betul Pak Sudirman meninggal dunia, ini kami lagi mau ke rumah duka,” kata salah satu pegawai di DPRD Kabupaten Lebak.

Sudirman dikenal sebagai politikus senior. Usianya yang tak lagi muda tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap mengabdi kepada masyarakat.

Sudirman menjadi satu-satunya anggota Partai Perindo yang berhasil duduk di kursi parlemen. Sederet gagasan dan program juga telah disiapkan semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat.

Kepergian Sudirman tentunya akan membawa perubahan politik. Perindo akan menyiapkan kader terbaiknya untuk menggantikan posisi Sudirman sesuai dengan aturan yang berlaku.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement