Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia

Sudirman, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo meninggal dunia (Foto: Fariz Abdullah/Okezone)

LEBAK – Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Sudirman, meninggal dunia, Rabu (19/11/2025). Politikus Partai Perindo ini tutup usia karena sakit.

Kabar kepergian warga asal Desa Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak membawa duka bagi lembaga legislatif. Seluruh staf dan para anggota DPRD silih berganti mendatangi rumah duka.

“Iya betul Pak Sudirman meninggal dunia, ini kami lagi mau ke rumah duka,” kata salah satu pegawai di DPRD Kabupaten Lebak.

Sudirman dikenal sebagai politikus senior. Usianya yang tak lagi muda tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap mengabdi kepada masyarakat.

Sudirman menjadi satu-satunya anggota Partai Perindo yang berhasil duduk di kursi parlemen. Sederet gagasan dan program juga telah disiapkan semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat.

Kepergian Sudirman tentunya akan membawa perubahan politik. Perindo akan menyiapkan kader terbaiknya untuk menggantikan posisi Sudirman sesuai dengan aturan yang berlaku.

(Arief Setyadi )