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Judol Boxkia Beroperasi sejak 2024 di Jakbar, Raup Omzet Rp2 Miliar per Bulan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |19:57 WIB
Judol Boxkia Beroperasi sejak 2024 di Jakbar, Raup Omzet Rp2 Miliar per Bulan
Polisi bongkar praktik judi online di Jakarta Barat (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyatakan situs judi online (judol) Boxkia telah beroperasi sejak 2024. Sindikat yang bermarkas di sebuah apartemen kawasan Jakarta Barat (Jakbar) tersebut meraup omzet sekitar Rp2 miliar per bulan. 

"Untuk situs ini berpusat memang di Jakarta, tapi untuk operasinya dilakukan di dua kota, yaitu Jakarta dan Kuala Lumpur, Malaysia," kata Wadirtipid Siber Bareskrim Polri Kombes Setyo Koes Heriyanto, Sabtu (24/10/2026).

Sebelumnya, Direktorat Siber Bareskrim Polri mengungkap situs judi online Boxkia yang diduga dikendalikan oleh warga negara asing (WNA) asal China.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengungkapkan, situs tersebut menyediakan permainan dengan mekanisme menyerupai spin game atau gacha. Para pemain menggunakan mata uang virtual untuk memutar gacha dan memperoleh hadiah berupa barang, seperti item, action figure, atau kartu. Barang-barang tersebut kemudian dapat dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

"Untuk mendukung transaksi di dalam situs, pengelola menyediakan sejumlah saluran deposit, antara lain melalui akun BRIVA, aset kripto USDT, dan pembayaran QRIS," kata Suhermanto, Kamis 22 Oktober 2026.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Suhermanto menyebut penyidik menangkap empat orang, yakni Jhiazi Chen, seorang WNA China, serta Farhan Akbar Djafar, Alfi Sena Pradipta, dan Lesica.

Berdasarkan perannya, Jhiazi bertugas sebagai pengendali sekaligus penanggung jawab operasional kantor Boxkia. Ia juga mengatur pembagian pekerjaan karyawan dan mempromosikan situs tersebut agar dikenal lebih luas melalui internet.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Judol polri Judi Online
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