Kapolda Metro Rombak Posisi Kasatreskrim hingga Kasatlantas, Ini Daftarnya!

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Polda Metro Jaya. Perombakan jabatan tersebut mencakup posisi kepala satuan lalu lintas (Kasatlantas), kepala satuan reserse kriminal (Kasatreskrim), hingga kepala satuan narkoba (Kasat Resnarkoba).

Rotasi jabatan itu tertuang dalam surat telegram Nomor ST/1071/XI/Kep./2026 tertanggal 3 November 2026. Surat tersebut ditandatangani Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Agus Nugroho.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya mutasi jabatan tersebut. Dia menyebut rotasi merupakan bagian dari pembinaan karier personel Polri.

"Benar, mutasi di internal Polda Metro Jaya merupakan bagian dari pembinaan karir personel," kata Budi kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).

Adapun sejumlah pejabat yang mengalami rotasi dan mendapat penugasan baru meliputi posisi Kasatlantas, Kasatreskrim, dan Kasat Resnarkoba.

Daftar Mutasi Kasatlantas

1. Kompol Rustam Febrianzah diangkat sebagai Kasatlantas Polres Metro Jakarta Selatan.

2. Kompol Sugihartono diangkat sebagai Kasatlantas Polres Metro Tangerang Kota.

3. Kompol M Rizky Guntama Ganda Permana diangkat sebagai Kasatlantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta.