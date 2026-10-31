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Warga Kepulauan Seribu Resah Narkoba dan Kapal Jaring Ilegal, Ini Respons Polisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |16:30 WIB
Warga Kepulauan Seribu Resah Narkoba dan Kapal Jaring Ilegal, Ini Respons Polisi
Kapal Nelayan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polres Kepulauan Seribu menemui masyarakat di Pulau Untung Jawa untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas sejumlah persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam pertemuan tersebut, warga menyoroti peredaran narkoba hingga aktivitas kapal jaring ilegal yang mengancam ekosistem laut.

Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan, seluruh aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti melalui peningkatan patroli bahari, penegakan hukum di wilayah perairan, serta koordinasi dengan instansi terkait.

"Kehadiran kami dalam 'Ngeriung Bersama' ini adalah untuk mendengar langsung apa yang menjadi kegelisahan warga. Terkait peredaran narkoba dan pemakan ekosistem laut oleh kapal jaring ilegal, kami pastikan Satpolairud dan Satreskrim akan mengambil langkah penindakan tegas," kata Wikha di Taman Pinisi, Pulau Untung Jawa, Sabtu (31/10/2026).

Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan perlindungan lingkungan pesisir.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah perizinan kegiatan keramaian. Warga meminta setiap kegiatan yang diselenggarakan pemilik modal maupun wisatawan tetap menghormati adat istiadat dan budaya lokal Kepulauan Seribu.

 

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Topik Artikel :
sabu Kepulauan Seribu Narkoba
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