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Viral Gubernur Kaltim Malah ke Singapura saat Karhutla Mengganas

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |11:17 WIB
Viral Gubernur Kaltim Malah ke Singapura saat Karhutla Mengganas
Viral Gubernur Kaltim malah ke Singapura saat Karhutla mengganas (Foto: Ist)
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SAMARINDA  – Foto Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud saat berada di Singapura menjadi perbincangan di media sosial. Keberangkatannya menuai sorotan publik di tengah perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kondisi ekonomi masyarakat Kaltim.

Polemik tersebut juga mencuat setelah Gubernur disebut tidak bersedia memberikan keterangan kepada jurnalis. Sejumlah awak media bahkan disebut mengalami kendala saat berupaya melakukan wawancara karena dihalangi petugas pengawal dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Merespons polemik tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi, memberikan klarifikasi mengenai tujuan keberangkatan Rudy Mas’ud ke Singapura. Menurut Ririn, keberangkatan Rudy Mas’ud bertujuan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura.

"Beliau secara jadwal harus cek up di Mount Elizabeth, Singapura," ujarnya, Rabu (14/10/2026).

Terkait izin berobat ke luar negeri, Ririn menyatakan, Gubernur telah memperoleh persetujuan lisan dari Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, permohonan izin tertulis disebut telah diajukan secara paralel.

(Arief Setyadi )

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