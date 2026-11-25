Kasus Dugaan Penipuan Investasi Tambang, WN Malaysia Surati Bareskrim dan Propam

JAKARTA - Pihak warga negara (WN) Malaysia meminta Polri memberikan kepastian penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas senilai Rp58,5 miliar, yang dilaporkan terhadap seorang perwira menengah Polri berinisial Kombes F.

Kuasa hukum pelapor, Bagas Pangestu Pribadi, meminta Polri memastikan proses penegakan hukum terhadap kliennya berjalan secara profesional. Permintaan itu disampaikan menyusul beredarnya telegram Kapolri yang salah satunya memuat mutasi terhadap Kombes F.

Kombes F dimutasi dari jabatan Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Sabhara Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Telegram itu merupakan bagian dari rotasi yang menyasar 464 perwira tinggi dan menengah Polri.

"Jujur kami cukup terkejut, setelah keluar dari patsus terlapor malah menempati posisi baru. Kekhawatiran kami, posisi baru ini tidak serta-merta memutus relasi kuasa terlapor yang dapat memengaruhi arah penyidikan maupun sidang etiknya," kata Bagas kepada wartawan, Rabu (25/11/2026).

Terlapor sebelumnya menjalani penempatan khusus (patsus) yang berakhir pada 23 Oktober 2026. Namun, hingga Rabu (25/11/2026), Bagas mengaku belum menerima kepastian jadwal sidang kode etik terhadap terlapor.