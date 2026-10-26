Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Dugaan Pemerasan dan TPPU, Kortas Polri Tahan Eks Bupati Gowa Husniah Talenrang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |17:32 WIB
Kasus Dugaan Pemerasan dan TPPU, Kortas Polri Tahan Eks Bupati Gowa Husniah Talenrang
Kortas Polri Tahan Eks Bupati Gowa Husniah Talenrang
A
A
A

JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menahan eks Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang (HT), terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan atau gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengurusan perizinan tahun 2025 sampai dengan 2026.

Kabagops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan,, penahanan dilakukan setelah Sitti menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Sulawesi Selatan pada hari ini (26/10/2026).

“Mantan Bupati Gowa, Saudari HT, pada hari ini telah memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Setelah pemeriksaan, penyidik melakukan penahanan terhadap Saudari HT untuk kepentingan penyidikan,” kata Yusuf.

Penahanan terhadap Husniah dilakukan selama 20 hari ke depan di Rutan Polda Sulawesi Selatan, terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 14 November 2026.

Penahanan berdasarkan surat perintah penahanan dan sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Pelaksanaan penahanan mengacu pada persyaratan dan tata cara yang diatur dalam KUHAP. Penyidik tetap menjamin pemenuhan hak-hak tersangka selama pemeriksaan dan penahanan, termasuk hak memperoleh bantuan hukum dan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Yusuf menyebut, kasus ini ditangani melalui penyidikan bersama atau joint investigation oleh penyidik Kortastipidkor Polri, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, dan Satreskrim Polresta Gowa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/340/3250027//viral-5jQt_large.jpg
Residivis Tipu 15 Wanita Muda dan Bawa Kabur Motor Usai Kenalan di Facebook, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/338/3248934//viral-9chG_large.jpg
Kasus Dugaan Pemerasan dan Pengancaman, Saksi Ungkap Adanya Aliran Dana Rp80 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/340/3248518//polri-KtCN_large.jpg
2 Polisi Dipecat Terkait Dugaan Penipuan Rekrutmen Bintara Rp28 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3248029//mendagri_tito_karnavian-sz9N_large.jpg
Mendagri Berhentikan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, Wabup Jadi Plt
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/338/3248002//viral-Nicy_large.jpg
Sempat Mangkir, Terdakwa Kasus Pemerasan Dijemput Paksa Polisi di Tempat Hiburan Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247476//kpk-7pFY_large.jpg
KPK Geledah Tiga Lokasi Terkait Kasus Bupati Pemalang, Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement