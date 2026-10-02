Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Gowa Tak Ditahan Usai Diperiksa Kortas Tipikor Polri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |11:41 WIB
Bupati Gowa Tak Ditahan Usai Diperiksa Kortas Tipikor Polri
Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang rampung menjalani pemeriksaan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri pada Kamis, 1 Oktober 2026. Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar enam jam, Sitti Husniah tidak dilakukan penahanan terkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Tidak ditahan. Kan sesuai Pasal 90 UU Pemerintahan Daerah, jika melakukan penyidikan bupati/wali kota yang diteruskan penahanan disyaratkan adanya persetujuan Mendagri," kata Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi, Jumat (2/10/2026).

Sementara itu, Yusuf menyebut penyidik Kortas Tipidkor Polri melontarkan puluhan pertanyaan kepada Bupati Gowa terkait dugaan pemerasan dan TPPU. "(Pemeriksaan) pukul 11.00 WIB sampai dengan 17.45. Ada 26 pertanyaan," ujar Yusuf.

Sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri menetapkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, sebagai tersangka kasus pemerasan dan TPPU.

Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, mengatakan dalam kasus ini ada empat aksi pemerasan yang dilakukan oleh Sitti Husniah. Pertama terkait dengan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan.

Kasus kedua, pemerasan dilakukan Sitti kepada Indomaret dengan dalih sebagai CSR sebesar Rp85 juta untuk setiap pembukaan gerai baru. Kasus pemerasan ketiga, kata dia, terkait pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Perumahan Royal Spring. Dalam kasus ini, Sitti meminta satu unit rumah dengan potongan harga 70 persen dari harga awal Rp1,4 miliar sebagai syarat persetujuan bangunan gedung untuk site plan Sakura 2.

Terakhir, De Deo menyebut pihaknya juga menemukan permintaan dana sponsor sebesar Rp100 juta kepada pihak Indomaret untuk pembukaan gerai Beautiful Malino. Dana itu kemudian ditransfer langsung kepada penyelenggara kegiatan atau event organizer.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245524/kejagung-UgmZ_large.jpg
Sidang Perdana Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Digelar 7 Oktober 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245267/bupati_gowa-r4U5_large.jpg
Tiba di Bareskrim, Bupati Gowa Diperiksa Sebagai Tersangka Pemerasan dan TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245102/bakom_ri-kyO3_large.jpg
Qodari Bantah Isu Pejabat Bakom Monopoli Anggaran Iklan Media hingga Rp60 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245100/kpk-JlEk_large.jpg
Lagi, KPK Panggil Aspri Ridwan Kamil saat Jabat Gubernur Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245096/korupsi_mbg-peV9_large.jpg
Dadan Cs Segera Diadili, Konstruksi Perkara Diyakini Dibangun Berdasar Alat Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245089/dadan_hindayana-pa3q_large.jpg
Dilimpahkan ke Kejari Jakpus, Dadan Cs Segera Disidang Terkait Korupsi MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement