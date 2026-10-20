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Kasus Dugaan Pemerasan dan Pengancaman, Saksi Ungkap Adanya Aliran Dana Rp80 Juta

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |09:08 WIB
Kasus Dugaan Pemerasan dan Pengancaman, Saksi Ungkap Adanya Aliran Dana Rp80 Juta
Sidang Perkara Dugaan Pemerasan dan Pengancaman/IMG
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JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang perkara dugaan pemerasan dan pengancaman seorang pengusaha bernama Vincent Leo Carlius (VL) dengan terdakwa oknum pengacara berinsial BPT.

Dalam sidang tersebut, dua saksi dari pihak bank swasta dihadirkan untuk mengungkapkan transaksi keuangan senilai total Rp80 juta yang melibatkan terdakwa dan korban.

"Pertama Rp8 juta, kemudian ada Rp50 juta," kata saksi dari pihak bank swasta Firda di hadapan majelis hakim, dikutip, Selasa (20/10/2026).

Lebih lanjut Firda menjelaskan, terdapat transfer Rp8 juta pada 19 Februari 2026 dan Rp50 juta pada 2 Maret 2026.

Sementara itu, saksi Khairul Huda dari bank swasta lainnya mengungkapkan adanya transaksi senilai Rp22 juta pada 19 Februari 2026.

Kedua saksi juga menjelaskan pentingnya menjaga kerahasiaan PIN dan kartu ATM kepada nasabah untuk mencegah penyalahgunaan rekening.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Saputra usai persidangan menyatakan bahwa keterangan kedua saksi memperkuat berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian.

Andri juga menyoroti jumlah uang yang disebut telah dikembalikan. Menurut dia, nilai pengembalian tersebut melebihi uang yang sebelumnya diambil Vincent Leo Carlius. Selain itu, terdapat transaksi Rp50 juta yang disebut sebagai tanda jadi uang damai.

“Artinya, pengembalian uang melebihi dari pengambilan yang dilakukan Vincent Leo Carlius sebelumnya. Ditambah Rp50 juta yang menjadi tanda jadi uang damai,” kata Andri.

 

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Topik Artikel :
Bullying viral Pemerasan
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