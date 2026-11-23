Kebakaran Lahap Lapak di Kalibata Raya, 12 Unit dan 60 Personil Pemadam Kebakaran Dikerahkan

Kebakaran landa lapak di Kalibata Raya, Jakarta Timur.

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah lapak di Jalan Kalibata Raya, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (23/11/2026) sore. Sebanyak 12 unit mobil pemadam beserta 60 personel dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api.

"Objek lapak di Jalan Kalibata Raya, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati. Jenis bangunan, bangunan rendah," kata Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Senin (23/11/2026).

Petugas menerima informasi kebakaran itu pukul 16.06 WIB melalui Jakarta Siaga 112. Selanjutnya, pukul 16.13 WIB petugas pemadam tiba di lokasi dan memulai proses pemadaman.

"Waktu tiba pukul 16.13 WIB, waktu mulai pemadaman 16.14 WIB," ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini proses pemadaman masih berlangsung dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam dan 60 personel.