Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Satyalancana pada Mentan Amran hingga Tokoh Tani

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |13:15 WIB
KARAWANG – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya kepada Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan para tokoh tani Indonesia. Penganugerahan ini dilakukan pada acara panen raya sekaligus deklarasi swasembada pangan di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Penganugerahan ini melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 1 dan 2 TK Tahun 2026, yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Januari 2026.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa sebagai penghargaan atas jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara. Serta Satyalancana Wira Karya sebagai penghargaan atas jasanya dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa sehingga dapat dijadikan teladan bagi yang lainnya,” bunyi Keppres yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Wahyu Yudhayana.

Pada penganugerahan Bintang Jasa Utama, Presiden memberikan penghargaan kepada Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP, atas kontribusi dan dedikasinya dalam pembangunan sektor pertanian nasional.

 

Halaman:
1 2 3
      
