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Konsolidasi Hingga Akar Rumput, Perindo Jabar Targetkan 1,4 Juta Suara pada Pemilu 2029

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |09:23 WIB
Konsolidasi Hingga Akar Rumput, Perindo Jabar Targetkan 1,4 Juta Suara pada Pemilu 2029
DPW Partai Perindo Jawa Barat menggelar Workshop Bedah Dapil dan Persiapan Verifikasi Partai Politik sebagai persiapan menuju Pemilu 2029.
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BANDUNG - Membangun mesin politik yang solid membutuhkan lebih dari sekadar pemenuhan syarat administratif di atas kertas. Organisasi harus dihidupkan melalui jaringan penggerak yang bekerja hingga tingkat paling bawah dengan dukungan data yang jelas.

Karena itulah DPW Partai Perindo Jawa Barat mematangkan peta kerja menuju Pemilu 2029 melalui Workshop Bedah Dapil dan Persiapan Verifikasi Partai Politik (Verpol). Langkah konsolidasi ini berfokus pada penguatan struktur organisasi, pemetaan wilayah, hingga pembentukan jaringan penggerak di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menekankan bahwa penguatan struktur merupakan bagian krusial dalam strategi pemenangan. Menurutnya, persiapan verifikasi partai politik harus menjadi momentum untuk memastikan kepengurusan, keanggotaan, struktur, dan data organisasi benar-benar valid serta siap di lapangan.

"Penguatan struktur sampai tingkat TPS merupakan bagian dari pemenangan. Karena itu, kita harus memastikan struktur benar-benar hidup, bekerja, dan memiliki basis data yang jelas," ujar Ferry, Minggu (27/9/2026).

Di Jawa Barat, struktur Partai Perindo saat ini telah terbentuk di 27 kabupaten/kota dengan jaringan yang menjangkau 437 kecamatan. Capaian ini menjadi fondasi utama untuk memperkuat kerja organisasi hingga tingkat akar rumput dan membangun jaringan TPS secara terukur.

Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok, menegaskan bahwa konsolidasi ini tidak sekadar mengejar pemenuhan syarat di atas kertas. Setiap struktur ditargetkan aktif, terdata, dan memiliki kemampuan bergerak di lapangan.

"Target kami bukan sekadar membentuk struktur di atas kertas. Struktur harus aktif, terdata, dan memiliki kemampuan untuk bergerak sampai tingkat akar rumput. Karena itu, 190 kecamatan yang masih tersisa menjadi agenda percepatan kami berikutnya," kata Rifqi.

Penguatan organisasi ini berjalan beriringan dengan pembangunan jaringan berbasis sekitar 140 ribu TPS di Jawa Barat. DPW Perindo Jabar menargetkan pembentukan 70.174 Koordinator TPS—atau sekitar 50 persen dari total keseluruhan TPS—sebagai bagian dari penguatan basis pemilih.

 

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