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Partai Perindo Gelar Bimtek Kader Muda, Dorong Anak Muda Berkontribusi Nyata

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |12:10 WIB
Partai Perindo Gelar Bimtek Kader Muda, Dorong Anak Muda Berkontribusi Nyata
Partai Perindo gelar Bimtek (foto: Okezone)
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JAKARTA - Partai Perindo menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi kader muda dan saksi Partai Perindo Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Jakarta di GOR Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (13/8/2026). 

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Partai Perindo mendorong keterlibatan anak muda agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dina Masyusin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata Partai Perindo dalam mengakomodasi suara dan aspirasi kalangan muda. Terlebih, menurutnya, kepedulian anak muda terhadap politik saat ini semakin meningkat.

“Ini adalah bimbingan teknis kader muda Partai Perindo yang dilakukan di Jakarta Barat. Saya sebagai pengurus, Sekretaris Wilayah DKI Jakarta, punya tanggung jawab untuk membesarkan Partai Perindo, terkhusus di DKI Jakarta,” kata Dina, Kamis (13/8/2026).

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