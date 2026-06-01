Paskibraka 2025 Diangkat Jadi Duta Pancasila Usai Tuntaskan Tugas Terakhir

JAKARTA - Sebanyak 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2025 resmi diangkat sebagai Purna Paskibraka Duta Pancasila dalam rangkaian upacara penurunan Sang Merah Putih Peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penetapan Purna Paskibraka Duta Pancasila Tingkat Pusat Tahun 2025 yang dibacakan dalam upacara di halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat.

Dalam keputusan disebutkan bahwa para anggota Paskibraka yang telah menyelesaikan tugas pengibaran dan/atau penurunan duplikat Bendera Pusaka pada peringatan Hari Kemerdekaan RI maupun Hari Lahir Pancasila ditetapkan sebagai Purna Paskibraka Duta Pancasila.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengangkatan tersebut menandai dimulainya tugas baru bagi para Purna Paskibraka sebagai teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

"Adik-adik telah selesai melaksanakan tugas pengibaran dan/atau menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Tugas Adik-adik belum selesai. Ibu Pertiwi memanggil. Berdirilah dengan gagah dan jagalah Sang Saka Merah Putih tetap berkibar di seluruh pelosok Indonesia," kata Yudian saat prosesi pengangkatan.

Menurutnya, status sebagai Duta Pancasila membawa tanggung jawab untuk menjaga empat konsensus dasar bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Yudian mengatakan para Duta Pancasila harus menjadi teladan dalam mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.