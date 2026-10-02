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Pratikno: Wantimpres Diisi Tokoh Berpengalaman, Siap Beri Masukan ke Presiden

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |20:10 WIB
Pratikno: Wantimpres Diisi Tokoh Berpengalaman, Siap Beri Masukan ke Presiden
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Pratikno (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Pratikno mengatakan, Wantimpres diisi oleh tokoh-tokoh nasional yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Para anggota Wantimpres akan berbagi pengalaman dan menyampaikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Anggota-anggota Wantimpres yang baru ini adalah tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang dari berbagai agama, dari berbagai profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri pada negeri kita tercinta dan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk berbagi pengalaman menyampaikan pertimbangan kepada Bapak Presiden,” kata Pratikno usai dilantik Prabowo menjadi Ketua merangkap Anggota Wantimpres di Istana Negara Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Pratikno meyakini pengalaman dan pengetahuan luas yang dimiliki para anggota Wantimpres dapat memberikan saran dan masukan kepada Presiden. Sebagai ketua, dia akan memfasilitasi para anggota agar dapat maksimal memberikan pertimbangan kepada pemerintah.

“Jadi, dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota eh Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang,” tuturnya.

“Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden. Jadi kami tugasnya adalah memberikan masukan, pertimbangan kepada Bapak Presiden,” sambung Pratikno.

Sementara itu, Wakil Ketua Wantimpres, Hatta Rajasa mengatakan, lembaganya akan membantu mensukseskan pemerintahan Prabowo. Salah satunya dengan memberikan masukan dari berbagai aspek dan pengetahuan yang dimiliki para anggota.

“Namun, kawan-kawan jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan kepada Presiden. Karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu. Jadi kami tentu akan silence, apapun yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden,” jelas Hatta.

 

      
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