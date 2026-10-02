Profil Anwar Usman, Paman Gibran Eks Ketua MK yang Kini Ditunjuk Jadi Wantimpres Prabowo

Anwar Usman, Paman Gibran Eks Ketua MK yang Kini Ditunjuk Jadi Watimpres Prabowo/Okezone

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta. Sebanyak 26 wantimpres yang dilantik, hari ini, Jumat (2/10/2026).

Prabowo mengambil sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh para Wantimpres. Pelantikan pun berjalan dengan khidmat yang juga dihadiri sejumlah pejabat negara.

"Saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian petikan sumpah yang dibacakan Prabowo di Istana Negara, Jakarta.

Profil Anwar Usman

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi salah satu dari 26 anggota Wantimpres Presiden Prabowo Subianto yang dilantik di Istana Negara.

Adik ipar mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini didapuk menjadi anggota Wantimpres berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P 2026 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Anwar Usman adalah sosok yang mengawali kariernya sebagai guru honorer di tahun 1975, sempat menjadi Hakim Konstitusi, dan akhirnya menjadi Ketua Mahkamah Agung.

Mengutip dari laman Mahkamah Konsitusi RI, Anwar Usman lulus dari SDN 03 Sila, Bima pada tahun 1969 dan kemudian memutuskan meninggalkan desa dan orangtuanya untuk melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) selama 6 tahun hingga 1975.

Lulus dari PGAN pada 1975, ia kemudian merantau lebih jauh lagi yaitu ke Jakarta dan langsung menjadi guru honorer di SD Kalibiru.