Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anwar Usman ke Hakim MK: Setiap Putusan Pasti Tambah Musuh

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |23:10 WIB
Anwar Usman pensiun di MK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anwar Usman resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah 15 tahun mengabdi. Dalam momen purnabakti, ia membagikan pesan kepada para hakim yang masih aktif.

Ia menekankan, bahwa setiap putusan hakim tidak akan pernah mampu memuaskan semua pihak.

“Seperti mohon maaf, adinda saya Prof. Saldi, pernah menelepon saya pada malam hari saat baru diangkat menjadi hakim, sambil menangis karena tidak tahan dibully,” kata Anwar Usman dalam acara wisuda purnabakti di MK, Senin (13/4/2026).

“Saya katakan, adinda, itulah risiko menjadi hakim. Risiko untuk menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan. Karena sampai kapan pun tidak akan ada hakim yang mampu memberikan putusan yang memuaskan semua pihak,” sambungnya.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima setiap hakim dalam menangani perkara. Ia menyebut, setiap putusan yang dijatuhkan setidaknya akan menambah satu pihak yang tidak puas.

“Sesungguhnya hakim ketika menjatuhkan putusan, paling tidak menambah satu musuh. Tidak mungkin ada putusan yang memuaskan semua pihak, dari dahulu hingga sekarang,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Anwar Usman: Putusan MK 90 Bukan untuk Gibran, Tapi untuk Anak Muda
Anwar Usman: Putusan MK 90 Bukan untuk Gibran, Tapi untuk Anak Muda
Usai Pingsan di MK, Anwar Usman Akui Kurang Tidur dan Belum Sarapan
Usai Pingsan di MK, Anwar Usman Akui Kurang Tidur dan Belum Sarapan
Pensiun dari MK, Anwar Usman: Saya Ibarat Bayi Baru Lahir
Pensiun dari MK, Anwar Usman: Saya Ibarat Bayi Baru Lahir
Anwar Usman Pingsan Usai Wisuda Purnabakti di MK
Anwar Usman Pingsan Usai Wisuda Purnabakti di MK
Resmi! Anwar Usman Pensiun dari MK
Resmi! Anwar Usman Pensiun dari MK
MK Gelar Wisuda Purnabakti Anwar Usman dan Sambut 2 Hakim Baru Sore Ini
MK Gelar Wisuda Purnabakti Anwar Usman dan Sambut 2 Hakim Baru Sore Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement