HOME NEWS NASIONAL

Pensiun dari MK, Anwar Usman: Saya Ibarat Bayi Baru Lahir

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |19:17 WIB
Pensiun dari MK, Anwar Usman: Saya Ibarat Bayi Baru Lahir
JAKARTA – Anwar Usman resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK), setelah mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Anwar mengaku mengakhiri masa jabatannya dengan hati lega. Ia menyebut banyak suka duka yang dialaminya selama menjabat sebagai hakim konstitusi.

"Alhamdulillah, saya mengakhiri tugas meninggalkan gedung ini dengan hati yang lega. Saya meneteskan air mata tadi bukan karena apa-apa, tetapi karena begitu banyak suka duka yang saya alami. Akhirnya janji Allah terbukti," kata Anwar Usman.

Ia pun menggambarkan kepergiannya dari MK seperti bayi yang baru lahir ke dunia.

"Saya meninggalkan Mahkamah Konstitusi ibarat seorang bayi yang baru lahir ke dunia, ibarat kertas putih yang tidak ada catatan apa pun," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan, membacakan petikan Keputusan Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi.

“Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. sebagai hakim konstitusi terhitung mulai tanggal 6 April 2026, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” ucap Heru.

 

Anwar Usman Pingsan Usai Wisuda Purnabakti di MK
Resmi! Anwar Usman Pensiun dari MK
MK Gelar Wisuda Purnabakti Anwar Usman dan Sambut 2 Hakim Baru Sore Ini
Anwar Usman: Hakim MK Pengganti Saya Mudah-mudahan Bawa Berkah!
Sah, Liliek Prisbawono Adi Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
Prabowo Saksikan Sumpah Hakim MK Pengganti Anwar Usman hingga Lantik Dubes di Istana
