Anwar Usman Tegaskan Siap Emban Amanah Baru Usai Purnabakti dari MK

JAKARTA - Anwar Usman menyatakan kesiapannya untuk kembali menerima tugas atau amanah baru, usai purnabakti dari jabatannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Anwar menjelaskan, setelah mengabdi selama 15 tahun di MK, setiap peran yang dijalankan merupakan bentuk amanah yang harus memberi manfaat bagi masyarakat.

“Hidup saya ini ya, ada sebuah amanah, khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi selama saya hidup, apa pun akan saya laksanakan,” kata Anwar Usman kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Dia menegaskan, bahwa pengabdian yang dijalankannya bukan untuk mencari popularitas.

“Tetapi yang pasti, apa pun dan di mana pun saya ditugaskan, niat saya bukan untuk mencari popularitas,” ujarnya.