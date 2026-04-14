Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anwar Usman Tegaskan Siap Emban Amanah Baru Usai Purnabakti dari MK

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |01:10 WIB
Anwar Usman Tegaskan Siap Emban Amanah Baru Usai Purnabakti dari MK
Anwar Usman pensiun di MK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anwar Usman menyatakan kesiapannya untuk kembali menerima tugas atau amanah baru, usai purnabakti dari jabatannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Anwar menjelaskan, setelah mengabdi selama 15 tahun di MK, setiap peran yang dijalankan merupakan bentuk amanah yang harus memberi manfaat bagi masyarakat.

“Hidup saya ini ya, ada sebuah amanah, khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi selama saya hidup, apa pun akan saya laksanakan,” kata Anwar Usman kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Dia menegaskan, bahwa pengabdian yang dijalankannya bukan untuk mencari popularitas.

“Tetapi yang pasti, apa pun dan di mana pun saya ditugaskan, niat saya bukan untuk mencari popularitas,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement