HOME NEWS NASIONAL

Usai Pingsan di MK, Anwar Usman Akui Kurang Tidur dan Belum Sarapan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |19:50 WIB
Usai Pingsan di MK, Anwar Usman Akui Kurang Tidur dan Belum Sarapan
Anwar Usman (foto: Okezone)
JAKARTA – Mantan Hakim Konstitusi, Anwar Usman menjelaskan kondisi kesehatannya setelah sempat pingsan usai mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Anwar mengaku kondisi fisiknya menurun akibat kurang tidur dalam beberapa hari terakhir. Ia bahkan sempat begadang hingga dini hari.

“Kurang tidur, sampai subuh begadang. Saya biasa lagi nonton podcast, habis pulang dari Bosnia. Tadi juga belum sarapan,” kata Anwar kepada wartawan.

Peristiwa pingsan itu terjadi usai rangkaian prosesi purnabakti. Awalnya, Anwar berjalan keluar dari ruang sidang untuk mengikuti kirab yang digelar MK. Ia tampak didampingi sang istri, Idayati.

