Anwar Usman Pingsan Usai Wisuda Purnabakti di MK

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |18:20 WIB
JAKARTA - Anwar Usman pingsan usai mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Awalnya, Anwar Usman berjalan dari dalam ruang sidang untuk mengikuti prosesi kirab yang digelar MK. Prosesi kirab tersebut mulanya berjalan lancar dengan Anwar Usman berjalan didampingi istrinya, Idayati.

Sesampainya di lobi Gedung MK, Anwar Usman sudah dalam kondisi lemas sembari dipegangi protokoler maupun ajudannya. Terdengar sejumlah pihak meminta untuk diambilkan kursi roda.

Namun, ketika kursi roda datang, Anwar Usman sudah dalam keadaan pingsan. Terlihat ia digendong protokoler dan Hakim Saldi Isra dan Guntur Hamzah.

Anwar Usman terlihat dibopong menuju sebuah ruangan kosong. Para pihak protokoler pun meminta untuk dipanggilkan dokter. Hingga saat ini, belum diketahui pasti kondisi Anwar Usman.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan membacakan sejumlah petikan Keputusan Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi.

“Memberhentikan dengan hormat Profesor Dr Anwar Usman, SH, MH sebagai hakim konstitusi terhitung mulai tanggal 6 April 2026 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” ucap Heru membacakan Keputusan Presiden.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212207//anwar_usman_pensiun_di_mk-cabg_large.jpg
Resmi! Anwar Usman Pensiun dari MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212138//mk-bKN9_large.jpg
MK Gelar Wisuda Purnabakti Anwar Usman dan Sambut 2 Hakim Baru Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211730//mk-3Qbm_large.jpg
Anwar Usman: Hakim MK Pengganti Saya Mudah-mudahan Bawa Berkah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211672//liliek_pribawono-pf47_large.jpg
Sah, Liliek Prisbawono Adi Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211667//prabowo-0ESd_large.jpg
Prabowo Saksikan Sumpah Hakim MK Pengganti Anwar Usman hingga Lantik Dubes di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211596//hakim_mahkamah_konstitusi-tpT7_large.jpg
Ini Tiga Nama Calon Hakim MK Pengganti Anwar Usman
