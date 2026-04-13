Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anwar Usman: Putusan MK 90 Bukan untuk Gibran, Tapi untuk Anak Muda

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |21:22 WIB
Anwar Usman (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Hakim Konstitusi, Anwar Usman, angkat bicara terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sempat menuai polemik dalam kontestasi Pilpres 2024.

Ia menegaskan, putusan tersebut bukan merupakan “pintu” bagi keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi wakil presiden.

Hal itu disampaikan Anwar usai menjalani wisuda purnabakti di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/4/2026). Ia menyebut adanya kesalahan persepsi publik yang mengaitkan putusan tersebut secara eksklusif dengan sosok Gibran.

Menurutnya, putusan tersebut justru ditujukan untuk memberikan ruang bagi seluruh anak muda di Indonesia.

"Lho nggak, nggak, nggak, itu bukan pintu untuk Gibran. Untuk semua anak muda. Nah, itulah kesalahan persepsi," tegas Anwar kepada wartawan.

Anwar menyatakan bahwa ia menjatuhkan putusan tersebut atas dasar keyakinan terhadap kebenaran dan keadilan yang dianggapnya sebagai amanah Allah.

Ia juga membantah adanya konflik kepentingan dalam pengambilan putusan tersebut.

“Simak juga wawancara [eks hakim konstitusi] Prof. Arief Hidayat di podcast Akbar Faizal. Beliau mengatakan bahwa selama 13 tahun menjadi hakim MK, tidak pernah ada istilah konflik kepentingan dalam pengujian undang-undang,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Usai Pingsan di MK, Anwar Usman Akui Kurang Tidur dan Belum Sarapan
Pensiun dari MK, Anwar Usman: Saya Ibarat Bayi Baru Lahir
Anwar Usman Pingsan Usai Wisuda Purnabakti di MK
Resmi! Anwar Usman Pensiun dari MK
MK Gelar Wisuda Purnabakti Anwar Usman dan Sambut 2 Hakim Baru Sore Ini
Gibran Usul Hakim Ad Hoc Dilibatkan dalam Kasus Andrie Yunus, Yusril: Akan Dikaji Bareng MA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement