Momen Prabowo dan Gibran Foto Bareng Pimpinan DPR Jelang Rapat Paripurna

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Kehadirannya dalam rangka menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam rapat paripurna DPR.

Kedatangan Prabowo langsung disambut Ketua DPR RI Puan Maharani. Selanjutnya, Puan mengajak Prabowo memasuki lobi utama Gedung Nusantara.

Di lobi tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah lebih dahulu tiba. Prabowo dan Gibran juga disambut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa.

Setelah bersalaman, Prabowo dan Gibran bersama pimpinan DPR berjalan menuju area tengah lobi untuk melakukan sesi foto bersama.

Usai sesi foto, Puan bersama pimpinan DPR lainnya mengajak Prabowo dan Gibran menuju ruang transit sebelum bersama-sama memasuki ruang rapat paripurna DPR.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.