HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pidato Prabowo di DPR, Menteri hingga Kapolri Mulai Berdatangan

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |09:42 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA – Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke Gedung DPR RI, Rabu (20/5/2026). Kehadiran para anggota kabinet tersebut untuk menghadiri rapat paripurna DPR yang akan mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, Prabowo akan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di hadapan anggota dewan.

Sejumlah menteri terlihat mulai memasuki ruang rapat paripurna. Salah satunya Menteri Luar Negeri Sugiono yang datang bersama protokoler Kementerian Luar Negeri RI.

Tak hanya Menlu, hadir pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tak berselang lama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga tiba di lokasi.

Selain itu, sejumlah menteri lain yang telah hadir di antaranya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Sari Yuliati terlihat telah menunggu kedatangan Presiden dan Wakil Presiden di lobi Gedung Nusantara.

(Awaludin)

