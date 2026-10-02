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Ignasius Jonan dan Jacky Manuputty Jadi Anggota Wantimpres Tapi Tak Hadir Pelantikan di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |19:07 WIB
Ignasius Jonan dan Jacky Manuputty Jadi Anggota Wantimpres Tapi Tak Hadir Pelantikan di Istana
Pelantikan Wantimpres di Istana (foto: dok ist)
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JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Pratikno mengungkapkan ada dua orang yang tidak hadir pelantikan tetap menjadi anggota Wantimpres sesuai dengan keputusan presiden (Keppres).

Dua orang yang tak hadir tersebut adalah pengusaha sekaligus mantan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jacky Manuputty. 

“Itu kan sudah di Keppres,” kata Pratikno usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026)

Namun, ia mengaku tak tahu alasan kenapa dua orang tersebut tidak datang. “Itu diatur oleh Sekretaris,” ujarnya.

Sebagai informasi, Prabowo melantik 26 pejabat untuk mengisi jajaran Wantimpres di Istana Negara. Dalam pelantikan tersebut, hanya 24 orang hadir, sementara dua orang tidak hadir langsung dalam seremoni pelantikan.

 

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