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PCNU Sekadau Adukan Dugaan Politik Uang ke KPK, Gus Ipul: Jangan Membual!

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |20:10 WIB
PCNU Sekadau Adukan Dugaan Politik Uang ke KPK, Gus Ipul: Jangan Membual!
Wakil Ketua Umum PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (foto: Okezone)
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JAKARTA – Wakil Ketua Umum PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau, menunjukkan bukti atas dugaan politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU. Ia menegaskan, tuduhan tersebut harus disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul untuk merespons pengaduan masyarakat (dumas) yang dilayangkan PCNU Kabupaten Sekadau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan politik uang tersebut.

“Nggak ada hal-hal yang terkait korupsi ke Muktamar, saya pastikan itu nggak ada. Kalau memang ada, silakan disertai bukti,” ujar Gus Ipul usai agenda pelepasan kadet Universitas Pertahanan (Unhan) di Skadron Udara 18, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (9/10/2026).

Gus Ipul menilai, laporan mengenai dugaan aliran dana korupsi maupun politik uang dalam penyelenggaraan Muktamar NU tersebut muncul akibat kesalahpahaman.

“Saya kira itu salah paham saja, enggak ada itu, salah paham saja itu,” tuturnya.

 

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Topik Artikel :
gus ipul korupsi PBNU NU
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