Istana Waspadai Potensi Musuh dalam Selimut, Mensesneg: Bersih-Bersih Terus!

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyatakan Istana terus meningkatkan kewaspadaan menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo saat ditanya mengenai kekhawatiran adanya "musuh dalam selimut" setelah kasus penyadapan terhadap Presiden terungkap.

"Lho kalo kewaspadaan kan terus menerus, ya. Kewaspadaan terus menerus. Bersih-bersih terus," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026).

Selain itu, Prasetyo meminta tim khusus yang menangani kasus penyadapan tersebut menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan transparansi.

"Diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan. Dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi," terang Prasetyo.