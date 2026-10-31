Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peringatkan AS, Pemimpin Tertinggi Iran Perintahkan Pembalasan Tanpa Batas Geografis Jika Diserang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |22:05 WIB
Peringatkan AS, Pemimpin Tertinggi Iran Perintahkan Pembalasan Tanpa Batas Geografis Jika Diserang
llustrasi.
A
A
A

TEHERAN - Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, telah memerintahkan para komandan militer negara tersebut untuk menanggapi setiap serangan dari Amerika Serikat (AS) atau Israel dengan respons yang segera dan “tanpa batasan geografis”. Perintah ini diumumkan di tengah meningkatnya spekulasi bahwa perang di Timur Tengah dapat kembali berkobar.

Menurut pernyataan dari kantornya, Khamenei bertemu dengan para pejabat tinggi militer pada Sabtu, (31/10/2026).

“Setiap tingkat atau jenis ancaman harus dihadapi dengan respons yang segera, berdampak, dan tanpa batasan geografis,” ujar Khamenei dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan di situs webnya, sebagaimana dilansir TRT.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa ia mengeluarkan arahan yang “strategis dan penting” selama pertemuan itu, namun tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai pertemuan tersebut. Kantornya menyatakan bahwa perincian mengenai arahan tersebut akan diumumkan dalam beberapa jam ke depan.

Peringatan untuk Washington

Dalam pernyataan terpisah yang diunggah di saluran Telegram-nya, Khamenei memperingatkan Amerika Serikat agar tidak melancarkan serangan baru.

“Jika musuh kembali melancarkan serangan militer atau teroris, maka angkatan bersenjata Republik Islam dan bangsa Iran-lah yang akan menentukan waktu serta kondisi untuk mengakhirinya,” demikian bunyi pernyataan yang dikaitkan dengannya.

Pernyataan-pernyataan tersebut tidak menyebutkan adanya ancaman baru yang spesifik. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya spekulasi bahwa permusuhan antara Iran dan pihak-pihak lawannya akan kembali pecah.

Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada tanggal 28 Februari. Iran kemudian membalas dengan menyasar posisi-posisi Israel dan AS di kawasan tersebut. Kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata pada bulan April, yang menghentikan fase pertama pertempuran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/18/3251251//drone-5OEe_large.jpg
Iran Klaim Tembak Jatuh Drone AS di Selat Hormuz, Washington Membantah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/18/3251039//pesawat_kargo_militer_as-zX2v_large.jpg
AS Kerahkan 10 Pesawat Kargo Militer ke Israel, Sinyal Persiapan Serangan ke Iran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/18/3250352//menteri_pertahanan_arab_saudi_pangeran_khalid_bin_salman-kZEu_large.jpg
Menhan Saudi Bertemu Presiden Iran dalam Pertemuan Negara Pakta Makkah di Teheran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/18/3250174//peretas_iran-Wblw_large.jpg
Peretas Iran Klaim Bobol Sistem Israel, 150 GB Data Rahasia Dicuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/18/3250158//presiden_amerika_serikat_donald_trump-8NZJ_large.jpg
Trump: AS Bisa Serang Iran Besok Atau Capai Kesepakatan yang Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/18/3250041//barack_obama-AG4W_large.jpg
Obama Kecam Trump Soal Perang Iran dan Korupsi: Cukup Sudah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement